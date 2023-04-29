Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 27 Nisan’da 3 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı şüphelilerden 8’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’nün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Nisan’da İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve toplam 17 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınanlardan 10’ununun Adnan Oktar Organize Suç Örgütü üyeliği şüphelisi olduğu, 7’sinin ise söz konusu operasyonda tesadüfen yakalanan haklarında başkaca suçlardan tutuklama kararı bulunan kişiler olduğu belirtilmişti. Söz konusu 7 kişi aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü şüphelisi 10 kişi ile ilgili emniyetteki işlemler de bugün tamamlanmıştı. Bunlardan biri emniyetten serbest bırakılırken, 9’u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 9 kişiden 8’i tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (ANKA)