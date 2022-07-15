Adliye binası yanında ölü bulundu
Haberler Gündem

Adliye binası yanında ölü bulundu

Niğde’de 35 yaşındaki şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.E.’yi yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.İ.E.’ nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Adliye binası yanında ölü bulundu
Gündem