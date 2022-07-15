Adliye binası yanında ölü bulundu

Niğde’de 35 yaşındaki şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.E.’yi yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.İ.E.’ nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)