Adıyaman’da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde bilirkişi çalışması ve numune alma işlemlerinin cumhuriyet başsavcılıkları nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazların kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında “ Delil ler toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bugüne kadar 478 cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır.