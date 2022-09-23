Adıyaman’da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Adıyaman’da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.A’yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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