Adıyaman’da servis minibüsü şarampole devrildi; 7 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Börgenek bölgesinde meydana geldi. Ramazan Önal yönetimindeki 46 AGP 915 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Önal ile 6 işçi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)