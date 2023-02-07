Adıyaman’da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
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Adıyaman’da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman’da yıkılan binanın enkazından depremden 35 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ali Taşı Mahallesi 1302 Sokak’ta yıkılan binanın enkazından 15 yaşındaki Mahmut Nebi Uygul’u kurtardı.

Depremden 35 saat sonra kurtarılan Uygul, hastaneye kaldırıldı.

Baba Mustafa Uygul, oğlunun enkazdan çıkarılmasının mutluluğunu yaşadığını, kurtarılan diğer oğlunun da ameliyat için Ankara’ya götürüldüğünü belirtti. (AA)

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