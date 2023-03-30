Adıyaman’da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
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Adıyaman’da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da yıkılan Şansel Sitesi’nin müteahhidi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, depremlerde Adıyaman’da yıkılan ve 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Şansel Sitesi’nin müteahhidi Erman Çalış, kent merkezinde gözaltına alındı.

Çalış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(AA)

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