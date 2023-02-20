Adıyaman’da bazı yollarda yarıklar oluştu
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Adıyaman’da bazı yollarda yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi kırsalında yollarda yarıklar meydana geldi.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Çelikhan ilçesinde de hasara yol açtı.

Depremlerden etkilenen Adıyaman-Çelikhan kara yolunda oluşan derin yarıklar ve kaymalar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yaylakonak Beldesi’nde de deprem nedeniyle bazı dağlardan dev kaya parçaları koptu.

Dağlardan koparak yollara düşen kayalar ekiplerce kaldırıldı. (AA)

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