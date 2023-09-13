Adıyaman’da 1700 yıllık su tüneli bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık su tüneli bulundu.

Geçitli Köyü kırsalında tarihi bir yapı gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, 150 metre uzunluğunda su tünelinin tespit edildiğini söyledi.

Tünelin Roma döneminde inşa edildiğini ve yaklaşık 1700 yıllık olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

“Geçitli Köyü’nün hemen güney kısmında bulunan Roma dönemine ait nekropol, yerleşim alanı ve geçitli höyükte yaptığımız inceleme sonucunda 150 uzunluğunda bir su tüneli tespit ettik. Burada yaptığımız incelemelerde hemen giriş kısmının alçak, orta kısımlara doğru yükselen bir su tünelini gördük. Tünel, günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine ait.”

Alkan, tünelin, köyün diğer kısmındaki tarlara su verilmesi için dağın delinerek inşa edildiğini öngördüklerini belirterek, “Sofraz Çayı’nın yüksek seviyesindeki suların köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için bu tünelin yapıldığını keşfettik. Bu tünelin ne kadar muazzam bir görüntüye sahip olduğunu ve çok muhteşem bir işçilikle inşa edildiğini gördük.” dedi.

Turistleri buraya davet eden Alkan, “Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Abdullah Güllü ise tünele ilk kez girdiğini söyledi.

Tünelde yaşadıklarını aktaran Muhtar Güllü, “Tünel Sofraz Çayı tarafından girip öbür taraftan çıkıyor. İlk girişte biraz dar, ilerledikçe yüksekliği 2 metreye ulaşan yerler var. Daha önce de olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Ekiplerle girip incelemek heyecan vericiydi.” dedi.

(AA)