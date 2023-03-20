Adaylık başvurusu yapan İnce ‘Bu seçimi alacağız’ dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Muharrem İnce, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim için YSK’ya cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. İnce, Türkiye’nin bir troll cenneti olduğunu belirterek, “Türkiye’de sadece İletişim Başkanlığı’nın trolleri yok. Belediye, parti trolleri var. Bu troller, önce Sayın Ekrem İmamoğlu’na yapacaklarını yaptılar. Sonra Sayın Meral Akşener’e yaptılar; iftiralar attılar. Masadan kalkınca iftiralar attılar, masaya oturunca övgüler düzdüler. Bu troll ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben çetin cevizim, öyle pes etmem. İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar; biz bu seçimi alacağız” dedi.

‘YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE OYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİM’

Bugün yüzde 19-20 civarında oy oranları olduğunu ve bunu da herkesin bildiğini söyleyen İnce, “AK Parti’nin içindeki anketçiler de, CHP’nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır, bazı adaylar oyunu düşürür. Bunu 50 gün içerisinde göreceksiniz. Bütün Türkiye görecek. Bizim medyamız yok. Sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürütüyoruz. Bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok. Kendi arabama biniyorum. Otobüs 2006 model. Sizin belediye paralarınız gibi, hazine paralarınız gibi para yok ki bizde. Sadece bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı yüzde 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu troll ordularıyla işim olmaz. Ben projelerimi anlatacağım. Bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim, dinletemedim. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Acilen su sorunu çözmemiz lazım. Memleketin önünde ciddi bir su problemi var. Gıda enflasyonunu nasıl yok edeceğiz, tarımsal üretimi nasıl artıracağız, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceğiz; bunları anlatacağız. Bizim troll ordularına verecek cevabımız var; ama memleket uçurumun kenarında. Memleketi uçurumun kenarından almak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

‘ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINA İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ’

İnce, bugün cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçesini verdiğini belirterek, “Sayın Erdoğan’ın Anayasamıza göre aday olamayacağının dilekçesi hazır. Fakat onun süreci henüz başlamadı. Ona da itirazımızı yapacağız. 6’lı Masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile, ‘Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz’ diyorlar. Biz ilkeli insanlarız. Anayasaya sadakatle bağlı kalacağına yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK’ya yapacağız” diye konuştu. (DHA)