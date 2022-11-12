Adana’daki tefecilik soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

Adana’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, 8 Kasım’da tefecilik yaptıkları öne sürülenlere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, Mali Büro Amirliği ekiplerinin, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini tespit ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılardan T.M.B. ve babası M.B’nin kuyumculuk adı altında tefecilik yaptığı, amcaları R.B. ve E.B’nin de kendilerine yardım ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, kentte müzisyenlik yapan, kalp rahatsızlığı nedeniyle işine devam edemeyen evli ve 3 çocuk babası K.B’yi (47) yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden istediği 10 bin liraya karşılık 22 gram altınla borçlandırdıkları ve aradan geçen 11 ayda altın borcunun 215 grama yükseldiğini belirterek ödemesi için baskı uyguladıkları iddia edildi.

Ayrıca şüpheli aile bireyleri adına tetikçilik yaptığı öne sürülen M.B’nin de borcunu ödeyemeyen K.B’yi ölümle tehdit ettiği ve bu kişinin baskılara dayanamayıp ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11’i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden T.M.B, M.B, R.B. E.B. M.Ş. ve V.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Adana’da tefecilik yaparak 35 kişiyi mağdur edip yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen 18 şüpheliye yönelik 8 Kasım’da operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında zanlılardan 16’sı yakalanmış, 2’si ise adreslerinde bulunamamıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 5 milyon 277 bin 319 lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 16 senet, başkalarına ait 43 tapu, 22 satış sözleşmesi, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği ile bu silahlara ait 247 mermi ve 10 kartuş ele geçirilmişti. (AA)