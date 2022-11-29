Adana’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Adana’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana‘nın Ceyhan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi’nde S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y’yi, babası E.Y’yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A’yı yaraladı.

Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, şüpheli S.T’yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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