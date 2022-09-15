Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar, 196 gram eroin, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 1’i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü savcılıkça serbest bırakıldı, 9’u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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