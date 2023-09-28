Haberler Gündem

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “torbacı” tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik araştırma başlattı.

Ekipler 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.T. (32), K.Ç. (43) ve S.A. (44) yakalandı.

Aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi

Motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sis operasyonu: 370 gözaltı

Sis operasyonu: 370 gözaltı

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Gündem