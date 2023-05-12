Adana’da üç dakika arayla korkutan iki deprem
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Adana’da üç dakika arayla korkutan iki deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.33’te meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

11.33’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.

(DHA)

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