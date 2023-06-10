Adana’da ‘torbacı’ operasyonunda 2 tutuklama
Haberler Gündem

Adana’da ‘torbacı’ operasyonunda 2 tutuklama

Adana’da ‘torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyonda, gözaltına alınan Ozan Ş. ile Duran Ö. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde satış yaptığı belirlenen Ozan Ş. ile Duran Ö.’nün adresine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Adreslerde 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda ise yeşil reçeteye tabi 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap, 18,13 gram bonzai, 3,76 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi

Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kartal’da çatışma: 3 yaralı

Kartal’da çatışma: 3 yaralı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Tarih belli oldu

Adana’da ‘torbacı’ operasyonunda 2 tutuklama
Gündem