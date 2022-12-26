Haberler Gündem

Adana’da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Adana’da bir tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, kente giriş yapan tırı takibe alıp daha sonra durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda, sürücü dinlenme alanındaki çanta ve poşetlerde 120 kilo 350 gram esrar bulundu.

Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Adana’da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
Gündem