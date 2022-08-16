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Adana’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan 39 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fesih Koyun (39), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, kısa süre sonra Koyun ve şüpheli kişi arasında kavga başladı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli, Koyun’u kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Koyun’u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Koyun kurtarılamadı. Koyun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.  (İHA)

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