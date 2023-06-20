Adana’da suç şebekelerine şafak operasyonu
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Adana’da suç şebekelerine şafak operasyonu

Adana’da organize halde suç işleyip, halkın huzurunu bozan suç şebekelerine şafak operasyonu düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde kentte organize şekilde hareket edip, farklı suçlar işleyerek halkın huzurunu bozan suç şebekelerini teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti. Suç şebekelerine üye oldukları tespit edilen kişiler hakkında savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girilirken, adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

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