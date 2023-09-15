Adana’da oğlunun elinden silahı almak isterken vuruldu

Adana’da, A.K. (17), restoran işletmecisi babası Bülent Koç (55) ile tartışan Süleyman A.’yı tabancayla yaraladı. Olayın daha fazla büyümemesi için oğlunun elindeki tabancayı almak isteyen Bülent Koç, silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman A., iddiaya göre Bülent Koç’un işlettiği restorana gelip alkol aldı. Bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mekanda bulunan Koç’un oğulları G.K. ve A.K. de olaya dahil oldu. A.K., babası ile tartışan Süleyman A.’yı tabanca ile bacağından yaraladı. Bülent Koç, olayın daha fazla büyümesini engellemek için oğlunun elindeki silahı almak istedi. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Bülent Koç, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı.

A.K.’yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)