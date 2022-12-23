Adana’da milyonlarca makaron ele geçirildi
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Adana’da milyonlarca makaron ele geçirildi

Adana’da 14 milyon 610 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi’ndeki depo ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki bir kamyonda arama yaptı.

Aramalarda, 14 milyon 610 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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