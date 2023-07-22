Adana’da korkutan deprem
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Adana’da korkutan deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssünü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.37’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

(DHA)

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