Adana’da kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde, ıslak zeminde kayıp kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, Mustafa Çıngır (30) yönetimindeki 33 CHV 46 plakalı otomobil, ıslak zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Çıngır’ın yitirdiğini belirledi.

Kaza yerinin yakınında iş yeri bulunan Coşkun Ünaldı (44), yol kenarındaki bitkilerin sulanması için belediyenin kurduğu damlama sistemindeki borulardan birinin patlamasının ardından tazyikli akan su nedeniyle sürücülerin ani manevralar yapmaya başladığını belirtti.

Ünaldı, bu sırada bir otomobilin ani fren yaptığını ve kaymaya başladığını anlatarak, “Kayan otomobil daha sonra kaldırıma çarpıp devrildi. Aracın yanına gittiğimizde sürücünün hayatını kaybettiğini fark ettik.” dedi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza, Coşkun Ünaldı’nın iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, otomobil kontrolden çıkıp kaymaya başladıktan sonra kaldırıma çarpıp devriliyor. Kazanın ardından Ünaldı ve arkadaşları hızla devrilen aracın yanına gidiyor.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise patlayan borudan tazyikle yola akan su nedeniyle sürücülerin ani manevralar yaptığı görülüyor.

(AA)