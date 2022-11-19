Adana’da kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı
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Adana’da kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı

Adana’da, polisin düzenlediği operasyonda 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara ve 10 bin 180 paket sigara ile 50 kilo tütün ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. KOM ekiplerinin 2 ev, 2 depo ve 1 TIR’da yaptığı aramalarda; gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilo tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Adana’da kaçak sigara operasyonu: 25 gözaltı
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