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Adana’da hafif ticari araç yol kenarındaki toprak zemine çarptı

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak zemine çarpan hafif ticari araçtan savrulan sürücü Ziya Can Şimşek (21), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre askerden 2 hafta önce geldiği öğrenilen Ziya Can Şimşek yönetimindeki 01 AER 609 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Şimşek, araçtan savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şimşekin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şimşekin cenazesi, otopsi için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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