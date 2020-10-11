Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da polis tarafından eve düzenlenen baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan´da bulunan eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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