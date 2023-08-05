Adana’da 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi
Haberler Gündem

Adana’da 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi

Adana’nın Seyhan ilçesinde 25 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Şakirpaşa Mahallesi’ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 25 milyon 830 bin makaron bulan ekipler, şüpheli S.Ç’yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul’da korkutan çatı yangını: Yandaki binalara da sıçradı

İstanbul’da korkutan çatı yangını: Yandaki binalara da sıçradı

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan youtuber yoğun bakıma alındı

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan youtuber yoğun bakıma alındı

Uşak’ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Uşak’ta karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Adana’da 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi
Gündem