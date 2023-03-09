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Adana’da 23 milyon 247 bin makaron ele geçirildi

Adana’da polisin düzenlediği operasyonlarda 23 milyon 247 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat-8 Mart tarihlerinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler yaptıkları aramalarda 12 milyon 662 bini tütün doldurulmuş 23 milyon 247 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (AA)

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