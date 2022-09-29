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Adana’da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi

Adana’da, 2 milyonu tütün doldurulmuş 12 milyon 510 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 2 milyonu tütün doldurulmuş 12 milyon 510 bin makaron, 2 ton 50 kilogram tütün ve 205 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

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Adana’da 12 milyon 510 bin makaron ele geçirildi
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