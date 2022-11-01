Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçesini http://www.atu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

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