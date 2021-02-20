Adalet sevdası

Emre Belözoğlu, “Adalet dediğin şey tek taraflı işliyorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor” dedi. O kadar haklı ki! Futbol yönetimi için yorum yapmış ama adamına, makamına, gücüne göre adalet işlerinin devlete, millete ne kadar zarar verdiğini de artık görmüş olacak ki böyle bir çıkış yapmış diye düşünüyorum. Kimse korunup, kollanmamalı. Ne normal hayatımızda ne de futbol düzeni içerisinde güce, makama ve isme göre hukuk olmamalı. Kara kaplıda ne yazıyorsa o uygulanmalı. Kimin kime yakın olduğunun, kimin kimin dostu, kardeşi olduğunun hukukta bir karşılığı olmamalı. Suç ve ceza dışında hiçbir kriter esas alınmamalı.

Savcılık noktayı koyacak



Örneğin Galatasaray’ın 2019 yılında ibrasızlıkla sonuçlanan olağan mali genel kurulunun ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay temsilini yaptıkları Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı dava açtılar. Davalar görüldü, avukatların sahne aldığı süreçler başladı. Sonunda iki yönetici kazandı, Galatasaray genel kurulu kaybetti. İşte şimdi hem Emre Belözoğlu’nun hem de zamanında ‘Yeni çağ uydu sistemleri’ yazan şapkasıyla elinden pasta yediği Abdurrahim Albayrak’ın adalet arayışında karşı karşıya geldiği noktadayız. Bakalım savcılık derbide izin verildiği gibi 150 kişilik sağlık çalışanı alındığına mı yoksa bu sayının üzerinde organize edilmiş bir taraftar organizasyonu olduğuna mı kanaat getirecek? Devletin adaletinin sarsılmaması adına yaptırım uygulanırsa Belözoğlu karara destek olacak mı, Galatasaray davasında bile ‘hukuk’ diyen Albayrak yaptırım uygulanmazsa itiraz edecek mi?