Prof. Yalçın Küçük’le program yaptığımız yıllarda…

Bir keresinde az oy alan partilerden bahsederken ‘küçük partiler’ diye söz etmiştim.

Hoca… Yayında beni düzeltmişti…

“Ahhh Gürkan Bey dostum. Partilerin oy oranına bakarak küçük büyük denmez… Partinin etkisi önemlidir”

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O günden bu yana dikkat ederim.

‘Küçük parti’ lafını kullanmam.

Şimdi yeni kurulan partiler var… Oy oranları muhtemelen az olacaktır. Ama asla küçük demem.

Ancaaaak…

Mesela öyle bir parti var ki…

Yeni parti desen… Değil… 60 yıllık mazisi var…

E küçük parti de diyemem… Yalçın Hoca zamanında yasaklamıştı.

Artık adı size kalmış…

Adalet Partisi…

Evet, Süleyman Demirel’den miras kalan yılların iktidar partisi… Adalet…

Başında kurucu Genel Başkan Prof. Dr. Vecdet Öz var.

2015’te yeniden kurulmuş.

Yani kasadan çıkmış…

Demirel’in kasasından…

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Prof. Öz, bizzat Süleyman Bey’in oluruyla kurduk partiyi diyor.

Hatta kuruluş için isim arayışlarında ‘Baba’ya başvurmuşlar.

Demişler ki nasıl bir isim koyalım.

Baba yıllardan süzülüp gelen tecrübesiyle yol göstermiş.

“Ya partin tanınmış olacak… Ya liderin şöhretli olacak…

“Yani… Vatandaş sandığa gittiğinde mührü vuracağı yeri aramayacak.”

Örnek olarak da o yıllarda yeni parti kurmuş olan merhum Yaşar Nuri Hoca’yı hatırlatmış.

“Yaşar Nuri Hoca’nın partisinin adı neydi?”

Sessizlik olmuş. Kimse hatırlayamayınca…

“100 kişiden 90’ı Yaşar Nuri Hoca’yı tanır. Ama sandık başında onun partisinin logosunu bilmezse mührü nereye vuracak” demiş.

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Peki yeni kurulan Adalet Partisi’nin logosu neden Kırat değil…

Onu da Süleyman Bey istememiş.

Demokrat Parti’yle bağ kurulmasına gerek yok. Adalet Partisi’nin ilk logosunu kullanın demiş.

Vecdet Hoca’ya “Süleyman Bey, Menderes’e mesafeli miydi” diye sordum.

Hayır demiş Baba…

“Menderes’in bürokratıydım. Benim mesafeli olmam mümkün mü? Ama şuna dikkat etmeniz gerek Vecdet… İntikam üzerine kurmayın partiyi… Şimdi siz Menderes dedikçe yaralar sürekli deşilecek. Bir taraf kinlenecek, öbür taraf korkacak… Gerek yok… Yepyeni bir siyaset kurun kendinize…”

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Doktor Vecdet Öz, aslında CHP’de siyaset yapmış bir isim.

İmamoğlu’ndan önceki dönem Beylikdüzü’nün CHP adayı olmuştu. Kıl payı farkla kaçırdı başkanlığı…

Şimdi ise merkez sağdan yürüyor.

Ama bir farkla…

Sağlam ve inançlı bir Atatürkçü çizginin altını çiziyor.

“Biz Atatürk’ün çizgisinden hiç ayrılmayacağız” diyor.

Merak ediyorum…

“Millet İttifakı’ndan davet aldınız mı?”

“Kemal Bey’le eski dostluğumuz var. Bürokrasi yıllarımızdan tanışırız. Bana karşı da hep mültefittir. Hatta grup konuşmasında desteğimizi açıklarken bir arada olacağız demişti.”

“Eeee… Ne oldu?

“Sadece CHP yok ittifakın içinde… Atatürk karşıtları da var. Bizi istemezler…”

“O zaman 3’üncü ittifakta mı olacaksınız_”

“Evet… Görüşmelerimiz sürüyor. Zafer Partisi’yle temas halindeyiz.”

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Evet…

Yıllar içerisinde merkez sağda dönüşüme uğradı.

Daha muhafazakar daha İslamcı bir çizgiye evrildiler…

Buna bir itiraz yükseltiyor Vecdet Hoca Adalet Partisi’yle…

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Bakalım gençlerin yükselen trendi Zafer Partisi’yle beraber seslerini duyurabilecekler mi?