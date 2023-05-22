Adalet Partisi ikinci turda hangi adayı destekleyeceklerini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “28’inde bütün vatandaşları, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve vatanın kaderinin değiştirelim” dedi. Kılıçdaroğlu’na destek kararını açıklayan Öz, “Sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü bugün ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları biz de gayet iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları da gayet iyi biliyorlar. Daha önce bir görüşme yapmıştık zaten. Kendilerinin verdiği bir karar var. Birazdan kendisi sizlere açıklayacak. Ben de ayrıca yürekten teşekkür ederim.

“TÜRKİYE AYDINLIĞA VEYA KARANLIĞA SÜRÜKLENECEK. HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR”

Buradan değerli vatandaşlarıma da açıkça seslenmek isterim: Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, hepimizin malumu. Bir var olma veya yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirine saygı duyan bir Türkiye… Hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmasının ötesinde bu bir referanduma dönüşmüştür.

“BÜTÜN VATANSEVERLERİ SANDIĞA DAVET EDİYORUM. GELİN OYLARINIZI KULLANIN VE VATANIN KADERİNİN DEĞİŞTİRELİM”

Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye’yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumuyla sistem değişti; o sistemin Türkiye’ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım. Sistemin değişmesi lazım. Düşünce özgürlüğünün gelmesi lazım. Yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık ve bunun için ayın 28’inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye’nin kaderini değiştirelim. Evlatlarımız için, çocuklarımız için güzel bir Türkiye’yi hep beraber inşa edelim.”

“ATA İTTİFAKI BİLİYORSUNUZ MAÇIN İLK YARISINDA GÖREVİNİ YAPTI”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Öz, şöyle konuştu:

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve arkadaşlarına, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere ATA İttifakı’nı kurmuştuk. Zafer Partisi ile birlikte. ATA İttifakı’na destek veren arkadaşlarımız vardı. Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi bir de Turan Hareketi Partisi…

“DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜN KESİLMEMESİ İÇİN BİZLER KARARIMIZI VERDİK. TOPLANTIMIZIN SONUNDA SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK KARARI ÇIKTI”

Bizler, ATA İttifakı biliyorsunuz maçın ilk yarısında görevini yaptı. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir hareketti. Bunun mimarı, Ümit Özdağ bey ile ikimizdik. ATA İttifakı’nın da isim babası bendim. Amacımız, Türkiye’nin Atatürk çizgisinde cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak, Kurutuluş Savaşı’nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis edilmesiydi. Cumhuriyetin yıpranan değerlerini tekrar tesis etmekti. Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanı Adayı olarak birlikte teklif ettik ve geldi. Fakat yüzde 5’te kaldı biliyorsunuz. İkinci tura kalamadı.

“KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYENLERİN TABUTUNA OMUZ VERENLERE BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik. Toplantımızın sonunda sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı. Bu karar, oy birliğiyle çıkmıştır.

Bu ülkede keşke Yunan kazansaydı diyenlerin tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bu Atatürk’ün kurmuş olduğu laik cumhuriyet düzeniyle, kurulmaya çalışılan siyasal İslam rejimi arasındaki kavgadır. Bunu, olağan bir siyasi süreç olarak gören yanılır. Bu nedenle birkaç gün sonra yapılacak olan seçim Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Ben buradan ATA İttifakı’na destek veren seçmenlerime sesleniyorum: Onlar bize desteği bu mentalitemiz için verdiler. Biz bir muhalefet hareketiydik ve şu anda muhalefet güçlerimizi birleştirdik. Sonuna kadar da Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalması için elimizden geleni yapacağız.”

Kılıçdaroğlu’na ziyaret sırasında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti. (ANKA)