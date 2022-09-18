Adalet mefhumu

Konyaspor galibiyeti üzerine konuşulması belki de belli kesim tarafından tepkiyle karşılanacak bir yazı kaleme aldım. Çünkü kazanılan 3 puandan daha değerli olan şey adalet mefhumunun yara almamasıdır. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı nisan ayında resmi bir duyuruda bulunarak menajerlere yapılan ödemeler ve Florya’daki ürün usulsüzlüğü iddiaları gibi kamuoyunda infial yaratan bazı konuların araştırılması için komisyon kurulduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray değerleri ve menfaatlerinin korunması açısından kaçınılmaz olduğuna inandığımız bir incelemenin ivedi olarak başlatılmasına ve bir araştırma komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir” sözleri yer alıyordu. Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Divan Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Ziyal, Sonay Kale, Divan Kurulu üyeleri Ayhan Özmızrak ve Mehmet Dedeoğlu’dan oluşan komisyon nisan ayında başladığı çalışmalarda olayların muhatabı olan birçok ismi davet ederek bilgilerine başvurdu. Ancak nisan ayından bu zamana kadar raporun akıbeti ile ilgili net bir tavır ya da açıklama göremedik. Divan Başkanlığı, Galatasaray değerlerinin ve menfaatlerinin korunması noktasında geri adım atmayacağına göre komisyon raporuna ne oldu? Komisyonun hazırladığı dosya, bağımsız denetim şirketi KPMG’nin eksik işlerin altını çizdiği raporu gibi konuşulmaz mı olacak? Takım sahada iyi gidiyor, süper transferler yapıldı diye geçmişte yapılan eksik işlerin üstü örtülemez. Adalet sağlanmadan sevgi ortamı oluşmaz. Yanlış yapanı, eksik yapanı, büyük Galatasaraylı rolü yapıp kendine çalışanı ispatlı, belgeli ortaya çıktıysa cezalarını kesmek hem Dursun Özbek yönetiminin hem de divan başkanlığının asli görevidir. Camia başarı için birlik olmuşken, gerekli temizlik yapılsın ki geleceğe dair umutlar yarım, atılan adımlar eksik kalmasın. Suçu olanı kurtarmak kahramanlık değil suça ortak olmaktır.