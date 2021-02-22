Adalet Bakanlığı 10 binin üzerinde personel alımı yapacak
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Adalet Bakanlığı 10 binin üzerinde personel alımı yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.  (İHA)

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