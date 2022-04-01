Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Sedat Peker açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) iadesine yönelik olarak “İade talebimize BAE’den bir cevap söz konusu değil süreç takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bekir Bozdağ, “Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Martta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzele ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor” diye konuştu.

SEDAT PEKER’İN İADESİ

Bakan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı” açıklamasında bulundu.