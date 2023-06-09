Acun Ilıcalı, İrlanda’da bir kulüp daha satın aldı

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini ekleyerek İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Liginin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FCnin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupalarına katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz” ifadelerine yer verdi.

Shelbourne FC, İrlanda Premier Lig’inde 19 maç sonunda aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyete 5’inci sırada yer alıyor. 1895 yılında kurulan kulübün tarihinde 13 lig, 7 lig kupası şampiyonluğu bulunuyor. (DHA)