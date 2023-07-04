Acun Ilıcalı, hedeflerini ve transfer politikalarını açıkladı

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig’e yükselerek tarih yazmak olduğunu söyledi.

Hull City’nin “Corendon Summer Tour 2023” kapsamında, Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve takımın yeni transferlerinden Liam Delap katıldı.

Ilıcalı, Hull City ile büyük hedefleri olduğunun altını çizerek, “Bir hedef üzerine yaşamıyorum. Yenilik istiyorum sürekli, yeni heyecan ve meydan okumalar belirlerken İngiliz futbolunun ortasında kendimi buldum. Her sene başka bir şey yapmışım. Daha yeni bir yolculuğa başladım, Hull City ile bir yere gitmek istiyorum. Hedefim Hull City ile tarih yazmak. İşi olgunlaştırma dönemindeyim. Niye Leicester City olmayalım? Bir eksiğimiz yok. Futbolun NBA’inden bir adım gerideyim, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmenin kapısındayım. Türkiye’de alabileceğim bir takım konsantrasyonumu bozar, şu anda gündemimde yok. Hull City’yi aldığımızda taraftar ortalaması 8 bindi, bu sene büyük ihtimalle 20 bin ortalamaya oynayacağız. Shelbourne ile de Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu takımla Türkiye’de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şöyle konuştu:

“Benim için hayalden de öte bir gün. Takımı aldıktan sonra kafamdaki ilk düşünce dünyada öyle bir takım oluşturalım ki dünyanın en önemli liginde oynayabilsin, dünyada ses getirebilsin ve bu takım da Türkiye’nin takımı olsun. Çok güzel bir şehir olan Hull City’nin güzel insanlarıyla birlikteliğimizde 1,5 yıl oldu ve hayalimiz gerçekleşti. Son maçımızda Türk bayraklarıyla dolu tribünler önünde, 20 binden fazla taraftar, geleceğe ümitle bakan güzel taraftarlar bizi bağrına bastı. Sanki şampiyonluk kutlaması gibi bir gün geçirdik. Hepsinin geleceğimizle ilgili inancı çok yüksek. İlk günden itibaren onlara bakışımı çok iyi anladılar, içinizi açan bir taraftar kitlesi var, onlar için bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum. Bugün yeni bir sayfada beraberiz. Bugün benim için İngiltere’de futbol kulübü sahibi olarak eğitimimin ilk bölümünün bittiğini söyleyebilirim. Bugünden sonra öğrendiklerimi uygulayacağımız bir döneme başlıyoruz.”

Ilıcalı, Türkiye’de oynayacakları hazırlık maçlar hakkında ise “Yarın Galatasaray ile bir maçımız var, bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Hocamız bana hep der ki ‘Hep iyi takımlarla hazırlık maçı yapalım, kendimizi test edelim.’ Ben de gerçekten iyi bir takımla görüştüm, bu konuda Galatasaray’a teşekkür ediyorum, onlar da sıcak bakınca güzel bir maç organize ettim. Bundan sonrası hocamızı ve oyuncularımızın elinde. Bizim için heyecan verici bir maç olacak. Türkiye şartlarına olabilecek en üst düzey maçlardan birini yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Manchester City’den transfer ettikleri Liam Delap’ı da değerlendiren Acun Ilıcalı, “Gol makinesi olacağını düşünüyoruz. Büyük bir yetenek, çok genç yaşta Guardiola’nın ümit beslediği oyunculardan biri. 8-10 teklif almıştır, bizi tercih etti. Manchester City’ye de teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci açıklaması

Acun Ilıcalı, “İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek istiyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Böyle konularda bir hareket yapacaksam ilk hamle Sayın Başkan Ali Koç’la görüşmek olur. Böyle bir durum şu anda söz konusu değil İrfan’ı çok severim, çok da takdir ederim, büyük bir yetenek. Fenerbahçe’de mutlu olacağını, Fenerbahçe’nin de onu tutacağını düşünüyorum, aksi bir durum olursa bakarız, takdir ettiğim bir oyuncu.”

“Normal şartlarda Ozan Beşiktaş’a giderdi ama biz olmasaydık”

Ilıcalı, Ozan Tufan’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de “Beşiktaş benim için değerli bir camia. Rahmetli babam da Beşiktaşlıydı, ben de Beşiktaş muhabiriydim. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal çünkü Ozan çok değerli, Beşiktaş çok değerli. Normal şartlarda Ozan Beşiktaş’a giderdi ama biz olmasaydık. Ona biz İngiltere’de güzel bir ortam sağladık, taraftarlar ismine şarkı söylüyorlar. Bu mutluluğu orada yaşayıp, Premier Lig hayalini kurduğu için bizimle beraber, Premier Lig yolculuğunu zorluyor durumda. Konu Beşiktaş’ı tercih etmemesi değil, Türkiye’ye dönmek istemiyor. Çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Hocamızı da çok seviyor. Ozan bizimle kalacak.” açıklamasında bulundu.

Türk futbolunun gelişmesi için korsan yayıncılığın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Hull City başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak tek bir çözüm var, korsan yayının bitmesi gerek. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili kaygı içindeyim. İngiltere’de 200 milyon pound Premier Lig takımlarının aldığı para, Championship takımları bizim şampiyondan çok kazanıyor. Dört büyüklerin gişe ve sponsor gelirleri var. Bu sayede ekonomiyi hala koruyabiliyorlar, Anadolu’da bu olmayınca naklen yayın parasıyla yaşıyorlar, naklen yayın geliri korkunç şekilde düşmüş durumda. Naklen yayından alınan gelirler dolar bazında 10’da 1’e düştü. Tek çözüm ülkece korsan yayını bitirmemiz gerek. İngiltere’nin yüzde birbuçuğu Türkiye’nin naklen yayın geliri. Seyirci kendi bindiği dalı kesiyor. Bu hırsızlıktır, hırsızlık engellenmeli.”

Kulübün 11 kişilik futbolcu tarama ekibinin bulunduğunu aktaran Acun Ilıcalı, “Kulübün benden önce bulduğu sol açığı 20 milyon dolara sattık. 11 kişilik scout ekibi var. Ligimizde kulüplerin yıllık geliri 30-35 milyon pound. Bunun yanında cebinizden 15 milyon pound harcayabiliyorsunuz. Limitimizi doldurmuş durumdayız, her sene ekstra 15 milyon poundu harcamak limiti sonuna kadar kullanıp iddialı bir takım oluşturmak.” şeklinde konuştu.

Süper Lig’den çok futbolcu transfer ettiklerini ve bunda da başarılı olduklarını belirten Ilıcalı, “Biz Türkiye Ligi’ni çok izlediğimiz için geçen sene Türkiye’den bildiğimiz çok oyuncu aldık. Başarı yüzdemiz yüzde 80. Türkiye Avrupa’nın 10 büyük liginden biri. Tetteh’i aldık, hocamız bayılıyor. Ozan, Doğukan, Traore’yi aldık Hatayspor’dan müthiş oynuyor. Seri’yi aldık eski Galatasaraylı, takımın virtüözü. Estupinan’ı aldık 16 gol attı. Bir tek Pelkas iki sakatlık geçirdiği için verimli olamadı. Önemli bir takımımızdan genç yetenek oyuncuyla konuştum, çocuk ‘ben İngilizce bilmiyorum’ dedi. ‘Öğrenirsin’ dedim, hamleyi yapamadı, üzüldüm. Konuştuğumuz 2-3 yetenek var. Premier Lig’e çıkarsak o zaman yeteneklerle ilgili çember de büyüyecek. Çok büyük yeteneklerimizin Avrupa’daki merkezi olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Liam Rosenior: “Amacımız Premier Lig’e çıkabilmek”

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior da Premier Lig’e yükselmek istediklerini belirterek, “İstanbul gibi güzel bir şehirde olmak benim için mutluluk. Ligimizdeki tüm takımların bir hayali var, takımlar arasında büyük farklar yok. Yapmamız gereken başka bir takıma değil kendimize odaklanmak ve Premier Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapmak. Galatasaray ve Hatayspor ile iki güzel maç yapacağız. Amacımız Premier Lig’e çıkabilmek. Hayal etmeyi seven bir insanım.” şeklinde konuştu.

Yeni transferleri Liam Dilap’ı da değerlendiren Rosenior, “Liam fiziksel ve teknik olarak üst düzey bir oyuncu. En çok istediğimiz oyunculardan biriydi. En sevdiğim hocalardan biri Guardiola ona City’de A takımda forma verdi. Beklentimiz çok büyük.” ifadelerini kullandı.

Hull City Teknik Direktörü, takımın Türk oyuncuları Ozan Tufan ve Doğukan Sinik hakkında ise şöyle konuştu:

“İngiltere’ye gelen bir oyuncu tempo olarak zorlanabiliyor. Ozan’ın buna alışması gerekiyordu, şu anda buna alıştı, kültürel olarak da uyum sağladı. Güvendiğimiz, başarılarımızın anahtar parçalarından gördüğümüz oyunculardan biri. Doğukan sakatlanmıştı, Antalyaspor’a öz güven kazanması için gönderdik. Şu anda onunla ilgili amacımız takıma hızlı bir şekilde dönmesi.”

Hull City’nin yeni transferlerinden Liam Delap ise “Bu takıma neler katabileceğimizi konuştuk. İki gündür ekiple birlikteyim, aile ortamı olduğunu görüyorum. Hull City kariyerim açısından çok heyecanlıyım. Hull City ile ne yapmam gerekiyorsa başarmak için çalışacağım. Her oyuncu gibi en üst seviye liglerde oynamak istiyorum. Bunları başarmak için çalışacağım.” diye konuştu.

(AA)