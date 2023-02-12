Acımız katlanıyor! Can kaybı 30 bine dayandı

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 29 bin 605’e, yaralı sayısı 80 bin 278’e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

YEDİ GÜN MİLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi.

ÜÇ AY OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan ilan edildi. Öte yandan, tüm Türkiye’de eğitim öğretime de 20 Şubat’a kadar ara verildi.

106 bin 425 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 106 bin 428 kişi deprem bölgelerinden tahliye edildi.

1330 DEPREM YAŞANDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1330 deprem meydana geldiği kaydedildi.

DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Can kaybı 29 bin 605‘e, yaralı sayısı ise 80 bin 278′e yükseldi.

120 BİN 940 BİNA YIKILDI

Depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun belirlendiği bildirildi.

BAKAN KURUM: DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi.

Kurum “Vatandaşlarımızdan mümkün olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz” uyarısında da bulundu.