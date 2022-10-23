Açılımın hangi aşaması başlayacak?

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta 8.si düzenlenen kitap fuarında bir konferans verdi.

Konferansta gençlere seslenen Ünal; “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir.” dedi.

Kamuoyundan eleştiriler yükselince de sosyal medya üzerinden bir açıklama ile eleştirenlere; “Bugün “Bir Kitap Okudum” etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız.” diye cevap verdi.

Kimsenin düşmanlık falan çıkardığı yok.

Aksine gerçekleri en sade şekli ile milletimize iletmek her yurttaşın anayasal görevidir.

Aslında Ünal’ın düşüncesi hayata geçmiştir.

30.09.2013’te dönemin başbakanı Erdoğan tarafından açıklanan “Demokratikleşme Paketi”nde, Türkçenin dışındaki dillerde eğitimin ve yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesinin önü açılmıştır.

Özel okullarda farklı dillerde eğitim yapmak demek, dil birliğini parçalamak demektir.

Dil birliğinin parçalanması demek dillere göre toprağın parçalanmasına gitmesi demektir.

Ünal kendi iktidarları döneminde gerçekleşen, birden fazla dilde eğitim yapıldığını bilmemesi mümkün değildir.

Esas olarak; anayasada yer alan devletin dili Türkçedir ibaresinin, nasıl anayasaya girdiğini herkes çok iyi bilmektedir.

Hem Kurtuluş Savaşı hem de içerdeki vatan hainleri ile mücadele sürerken ve Türkiye’deki yurttaşların konuştuğu dil Türkçe iken devletin adı, dili ve üniter yapısı oy birliği ile TBMM’de belirlenmiştir.

AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bartın maden faciası nedeniyle ertelenen Diyarbakır mitingi, 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Miting öncesi; Ünal’ın ve AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt’un, Rudaw’a yaptığı açıklamalara bakılırsa iki dilli eğitim ve Irak’ın tek özerk bölgesi olan Barzani’nin yönetimindeki bölge ile vizesiz geçişin de gündemde olacağı bir döneme girildiği görülüyor.

30 Eylül 2013’teki paketi açıklamadan önce Erdoğan; “Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum, bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi, bir ilk değildir, bir son da olmayacaktır.” demişti!

Bakalım Diyarbakır mitinginde açılımın hangi aşaması başlayacak?