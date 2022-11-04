Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekiyor.

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