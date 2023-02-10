Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 24.02.2023

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