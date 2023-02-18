Acı haber geldi: Hataysporlu futbolcu hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un Ganalı oyuncusu Christian Atsu, deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay’da yakalanan Hatayspor’un Ganalı oyuncusu Christian Atsu’dan üzücü haber geldi.

Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans’ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Açıklama yapan Uzunmehmet, “Atsu’nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu” dedi.

(DHA)