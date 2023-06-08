Acı haber: 1 asker şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siirt’te 1 askerin teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu duyurdu.
Yerlikaya, mesajında “Milletimizin başı sağ olsun. Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” dedi.
ÇANAKKALE’DE TOPRAĞA VERİLECEK
Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Şehit Ceylan’ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale’ye gönderilecek. (DHA)