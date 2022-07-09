Acemi kasaplar hastane acillerini doldurdu

Kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar bu bayramda da hastane acillerini doldurdu.

Kesim sırasında yaralanan Ramazan Dağ, “Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. Ciddi bir şeyim yok. 8 dikiş atıldı” şeklinde konuştu.

Elini kesen Hayrettin Usta ise “Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı” dedi.

Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, “Hayvanı boğazlarken bir anda döndü. Deriyi sıyırdı. Bıçakla kesme yok. Büyükbaş hayvandı, zapt etmek zor” ifadelerini kullandı.