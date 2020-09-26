Haberler Spor

Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından da deneyimli oyuncu için “Evine, Beşiktaş’a hoş geldin Vincent Aboubakar!” mesajıyla video yayınlandı.

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz kanalda mı?

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz kanalda mı?

Rizespor’da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Rizespor’da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta
Spor