Ablasını bıçakla rehin alan yeğenini vurdu

Adana’da Onurcan Y. (23), para vermeyen annesi Esin D.’yi (43) dövüp, bıçakla rehin aldı. Telefonda, üvey ablasının Onurcan beni öldürecek. Kutarın beni çığlıklarını duyup adrese giden Aziz Güzel (36), bıçakla üzerine doğru gelen yeğeni Onurcan Y.yi göğsünden vurup ağır yaraladı.

Olay, 26 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Onurcan Y., birlikte yaşadığı annesi Esin D.’den para istedi. Bir süre önce eşinden boşanan Esin D., parasının olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Bunun üzerine Onurcan Y., iddiaya göre, annesini darbedip, bıçakla rehin aldı. Bu sırada Esin D.’nin üvey kardeşi Aziz Güzel, tesadüfen konuşmak için telefonla Onurcan Y.yi aradı. Aziz Güzel, telefonda ablasının, Onurcan beni öldürecek. Kurtarın beni çığlıklarını duyunca, adrese gitti. Eve giren Güzel, bıçakla üzerine koşan yeğenini tabancayla göğsünden vurdu. Onurcan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Güzel ise sokakta kaçarken yakalandı.

ABLAMA SÜREKLİ İŞKENCE YAPIYORDU

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Onurcan Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aziz Güzeli, ara sokakta kaçarken yakaladı. Emniyete götürülen Güzel, ifadesinde, Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ablamın ağladığını ve yardım istediğini duydum. Dayanamadım ve eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Ben de ateş ettim dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni Onurcan Y.nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)