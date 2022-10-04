Daha hava kararmamış, devlet dairelerinin mesaisi bitmemişti.

Eve gitmek için yola çıktım.

Her günkü koşturmaydı!

Eve otobüsle geldiğim günlerde kullandığım durağa çıktım.

Okuldan çıkmış, servisle gidemeyen ortaokul, lise öğrencileri, emekliler ve her yaştan yorgun insanlar vardı.

Okullar açılınca durakların kalabalığı üç dört kat artmıştı.

Otobüsler ağzına kadar dolu geliyor, yolcu indirip yolcu almadan gidiyordu.

Herkes bir homurdanıyor ama çaresizce başını öne eğip beklemeye devam ediyordu.

Sırtlarında okul çantası ile durağa yaslanmış iki liseli, bu homurdanmaları izlediğimi görünce “Abi bir saattir otobüs bekliyoruz hala binemedik” dedi.

Sabahın köründe işine ve okuluna giden öğrencileri ve tüm çalışanları düşündüm.

Orta yaşlı bir yolcu, belediye suçlu dedi.

Oy moy yok bir daha CHP’ye dedi.

Gençler yorum yapmadı.

Ne düşünüyorsunuz diye sordum.

Günlük 2-3 saat ulaşımda zaman geçirdiklerini ve neden toplu taşımaya yatırım yapılmadığını sorguladıklarını söylediler.

Biri belediyeler çalışmıyor dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya da zam yaptı değil mi dedim!

Bir emekli evet yaptı dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AKP Meclis üyesi çoğunlukta, suya zam önerisini getirip ardından da CHP suya zam yaptı diyorlar biliyor musunuz dedim.

Millet İttifakı’nın belediyelerine ödenek çıkmadığını ve başta ulaşım olmak üzere sıkıntı yaşadıklarını ifade ettim.

CHP’li büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar açıkladığı ortak bildirilere bakılırsa bunu görebileceklerini de ekledim.

Gençler samimi bir şekilde eğer dedikleriniz doğruysa bunu sandığa yansıtacaklarını ifade ettikleri anda gelen otobüse yine binemediler.

Ne zaman eve gidecekler ne zaman ders çalışacaklar ne zaman gelecekle ilgili hayal kuracaklardı…

2023 seçimleri geleceğimizin seçimidir.

Arkasında ABD emperyalizmi olmayan Millet İttifakı’nda toparlanmak gerekmektedir.

İşte o zaman Z kuşağı, ABD uşağı olmayacaktır!