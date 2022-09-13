Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Haberler Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gündem