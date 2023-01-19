Abdullah Avcı: Yusuf iyi çalışıyordu ve karşılığını attığı gollerle aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı’yla ilgili olarak, “Bizler yapımız gereği çabuk performans bekliyoruz. Geldiğinde sakatlığı ve tedavileri vardı. Erken oynamak istedi ve biz de şansı verince geriye düştü. İyi çalışıyordu ve istediğini bugün attığı gollerle aldı. Ona da hoş geldin diyoruz” dedi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya kadroda rotasyon yaparak başladıklarını belirten Avcı, ikinci yarının başında yaptıkları değişikliklerle oyun üstünlüğünü aldıklarını belirtti.

Kazanmanın önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Trabzonspor için her kulvarda olmak, yarışmak ve sonuna kadar gitmek en büyük hedeftir. Ben Trabzonspor’un başına geçtiğimde Recep hoca da Ümraniyespor ile bir hikayeye başlamıştı. Biz önemli başarılara imza attık, Recep hoca da burada çok güzel hikayeler yazdı. Kendi semtinde çok güzel başarılar elde etti. Oyun olarak kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kırılma maçlarında kazandıktan sonra rotasyon yapmamıştık. Bazen bunun karşılığını alamadık. Bugün hem fiziksel hem de zihinsel bize neler verebileceğini görmek istediğimiz oyuncuları sahaya sürdük ve bunun zor olacağını biliyorduk. Maçın zor geçeceğini ve performanslarının düşük olabileceğini düşünebiliyorduk. Oyuna hep tutunmaya çalıştık. 2’nci yarı itibariyle 3 oyuncu değiştirerek 4-4-2’ye döndük. Son bir hamle olarak Vitor’u ileriye yolladık. Beraberliği yakaladık ve enerjimiz yukarıya çıktı. Oyuncu kalitesinin artmış olmasından dolayı oyunda vazgeçmeden tekrardan kazanmak önemliydi. Yusuf’a parantez açmak istiyorum. Bizler yapımız gereği çabuk performans bekliyoruz. Geldiğinde sakatlığı ve tedavileri vardı. Erken oynamak istedi ve biz de şansı verince geriye düştü. İyi çalışıyordu ve istediğini bugün attığı gollerle aldı. Ona da hoş geldin diyoruz. Kazanma alışkanlığını bir seri yakalayarak devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyor, Recep hoca ve Ümraniyespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu. (DHA)